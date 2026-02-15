Министр алии и интеграции: "Правые заплатят огромную цену за закон о призыве"

Министр по делам алии и интеграции Офир Софер ("Ционут Датит") подверг резкой критике проект закона о призыве, который рассматривается в настоящий момент комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне.

В беседе с избирателями, отрывки которой опубликовал "Кан", Софер предупредил о последствиях утверждения этого законопроекта для правого лагеря. "Если закон будет продвигаться, несмотря на возражения резервистов и демобилизованных солдат, правый лагерь разобьется на выборах. Он заплатит огромную электоральную цену и в целом, и каждая партия в отдельности", – сказал Софер.

"Почему мы не видим писем раввинов – пяти, десяти, двадцати пяти важных раввинов, которые сказали бы: "Тот, кто учит Тору – пусть учит Тору, не прерываясь, не поднимая головы. Тот, кто не учит Тору – пусть призовется в ЦАХАЛ". Мы не слышим подобных голосов", – заявил Офир Софер.

Отметим, что министр алии и интеграции является одним из наиболее острых противников закона Боаза Бисмута. Он неоднократно заявлял, что проголосует против него, даже если результатом станет увольнение с должности министра.

Против законопроекта выступают также депутаты от фракции Моше Соломон и Охад Таль. Как они проголосуют в том случае, если законопроект будет вынесен на голосование, неизвестно.