Разыскиваются родственники Полины Майстер: ее брат, считавшийся погибшим в концлагере, выжил

Проект "Имя воина" разыскивает родственников Полины Майстер (девичья фамилия Эппель), которая в 90-е годы проживала в Ашдоде.

В 1991 году она подала лист показаний в "Яд Вашем", где сказано, что ее брат Моисей Пейсахович Эппель (родом из Новоград-Волынского, по специальности – фотограф) погиб в плену, в Майданеке.

Поисковая группа проекта "Имя воина" может подтвердить документами, что командир минометного взвода, лейтенант ("Михаил Петрович") Эппель, с такими же местом и датой рождения, действительно попал в плен при окружении 1942 году, прошел лагеря в Польше и Германии, освобожден американскими войсками в конце апреля 1945 года. Потом попал в фильтрационный лагерь в Львовской области. Звание восстановлено. Демобилизован 2 декабря 1945 года.

Полина Майстер, репатриировавшаяся в Израиль, не знала, что ее брат вернулся с фронта.