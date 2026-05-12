В Тират-Кармеле тяжело ранен 16-летний подросток

На улице Жаботинского в Тират-Кармеле ударами ножа тяжело ранен 16-летний подросток. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что состояние раненого тяжелое, он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Из полиции передали, что начато расследование обстоятельств ранения несовершеннолетнего. На месте преступления работают следователи и криминалисты.