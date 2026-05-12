Сеть "Гольф" разрешила продавцам просить чаевые у покупателей

Сеть одежды и товаров для дома Golf сообщила, что "в рамках проекта по повышению качества обслуживания открыла возможность оставлять чаевые продавцам".

Заявление сети было опубликовано в ответ на публикацию в социальных сетях журналиста Гая Колога, который рассказал, что, когда зашел в филиал Golf в Тель-Авиве, продавец спросил его, не хочет ли он оставить чаевые сотрудникам.

"Я решил, что ослышался. Кассир объяснил, что это корпоративная политика сети, и добавил, что в США так принято. Честно говоря, я никогда ни о чём подобном не слышал", – написал Колог.

В сети подчеркивают, что "оставление чаевых – дело исключительно добровольное, на усмотрение покупателя", и что "инициатива возникла по запросу самих сотрудников магазинов с целью поощрения личного качественного обслуживания и является дополнением к их вознаграждению".