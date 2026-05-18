Кирилл Рогов – о том, что бы делали британцы на месте израильтян

Политолог, основатель проекта Re: Russia Кирилл Рогов объясняет, почему европейцы не вправе проповедовать израильтянам гуманитарную сдержанность

Доклад о сексуализированном насилии во время и после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября возвращает нас к посланию, которое было вполне очевидно по первым известиям о происходящем. Оно звучало так: еврейские полугодовалый младенец и 85-летняя старуха как отвратительные опасные москиты в равной степени подлежат уничтожению, событие которого является источником сатисфакции. Это была репетиция геноцида. Его ограниченная, но внятная репрезентация.

А сейчас мы отступим на 80 лет назад. У Британии не было ни малейшего шанса выстоять в столкновении с Вермахтом в наземном бою. Британию защищали море и вера в собственную непреклонность. И Британия нашла военный ответ на экзистенциальную угрозу со стороны Вермахта - асимметричный воздушный фронт.

В ходе бомбардировок немецких городов британскими ВВС во время второй мировой войны погибли, как сегодня считается, от 300 до 600 тысяч гражданских жителей Германии. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были детским лепетом в сравнении с этим. Удары наносились по жилым, густонаселенным центрам немецких городов ночью, когда дети спят, старики устали, а самолеты труднее сбивать. Здесь все - логично.

Главной идеей бомбардировок было нанесение удара по гражданскому населению Германии. Потому что это осознавалось как тотальная война: либо мы их, либо они нас. Отметим для честности, что у Гитлера не было идеи тотального уничтожения британцев. Была идея их нейтрализации и подчинения. Тем не менее эта идея была воспринята как экзистенциальный вызов, экзистенциальная угроза. И на нее был сформулирован ответ, который использовал все доступные возможности. Сегодня почти нет сомнений: британские бомбардировки подорвали дух немецкой нации. Советским войскам было проще продвигаться на земле.

Можно сказать, что прошло 80 лет и мир шагнул вперед. Но поведение нападавших на Израиль не очень подтверждает эту теорию. Ну, или можно сказать, что урон мирному населению от ударов Израиля по Газе и Ливану несопоставим с результатами британских бомбардировок. И это будет совершенно справедливо.

Я являюсь великим обожателем европейской идеи толерантности, сознательной слабости и гуманизма. И я считаю критику Израиля со стороны Европы частично справедливой и продуктивной. Но это очень сложно: проповедовать гуманитарную сдержанность тому, кто находится в ситуации экзистенциальной угрозы, для того, кто ее сегодня не ощущает. Есть опасность из проповедника гуманизма превратиться в бессмысленного болтуна, компрометирующего идею.

Что будут делать сегодняшние британцы, окажись они перед лицом той угрозы, которую ощущают сегодняшние израильтяне? Я думаю - примерно то же самое. Но более успешно в смысле объяснения своей логики. Потому что у них есть ВВС, которое сегодня так эффективно возмущается действиями Израиля.

