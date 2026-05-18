СМИ сообщают о бунте в New York Times из-за публикации о сексуальном насилии в отношении палестинцев

Как пишет сайт Puck News, публикация New York Times, обвиняющая Израиль в сексуальном насилии над палестинцами, вызвала значительное недовольство многих сотрудников издания и привела к конфликту между новостной редакцией и редакцией отдела "Мнения", в котором ее опубликовали.

Журналист Puck News Дилан Байерс называет статью двукратного обладателя премии Пулицера Ника Кристофа радиоактивной, отмечая, что она обладает потенциалом нового кровавого навета. Представители новостной редакции заявили Байерсу, что статья не соответствует критериям журналистики.

Для описания публикации используется термин "Кристофгейт", проводящий параллель с Уотергейтским скандалом, приведшим к отставке президента США Ричарда Никсона.

Один из сотрудников редакции сообщил Ynet: многие сотрудники считают, что редакция раздела "Мнения" подрывает доверие к самому брэнду New York Times. По словам другого, публикация позорит издание и его сотрудников. Он также говорит о несоответствии журналистским стандартам. Израильское издание оценивает ситуацию как бунт

Напомним, что 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами ХАМАСа сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, газета New York Times опубликовала в разделе "мнения" статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Автор материала Николас Кристоф призывал объединиться в осуждении изнасилований.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Гидеон Саар распорядились начать подготовку иска о клевете против газеты The New York Times. В заявлении канцелярии главы правительства сказано, что поводом стала публикация обозревателя Николаса Кристофа, которую в Иерусалиме назвали "одной из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против Государства Израиль в современной прессе".

Ранее в The New York Times отвергли обвинения Израиля и заявили, что поддерживают публикацию Николаса Кристофа: по утверждению редакции, материал был тщательно проверен, основан на свидетельствах 14 палестинцев и сверялся с дополнительными источниками, включая свидетелей, родственников, адвокатов, правозащитные отчеты и данные ООН.