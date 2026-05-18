18 мая 2026
последняя новость: 22:48
Мир

Трамп объявил об отмене запланированной на завтра атаки на Иран по просьбе стран Персидского залива

время публикации: 18 мая 2026 г., 22:06 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 22:14
Трамп объявил об отмене запланированной на завтра атаки на Иран по просьбе стран Персидского залива
AP Photp/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что отменил запланированный на завтра военный удар по Ирану по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента ОАЭ.

По словам Трампа, лидеры трех государств обратились к нему с просьбой воздержаться от атаки, поскольку "в настоящее время ведутся серьезные переговоры" и, по их мнению, "сделка будет достигнута и она будет приемлема для Соединенных Штатов, а также для всех стран Ближнего Востока".

Трамп подчеркнул, что будущее соглашение должно включать "отказ Ирана от ядерного оружия".

Вместе с тем Трамп заявил, что дал указание министру обороны Питу Хегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну "быть готовыми к полномасштабному удару по Ирану в любой момент".

