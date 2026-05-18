19 мая ЦАХАЛ и полиция проведут совместные учения в Эйлате

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во вторник, 19 мая, с 06:00 утра в районе Эйлата пройдут совместные учения армии и полиции Израиля.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, машин, катеров ВМФ и беспилотников, будут слышны выстрелы.

В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.

В случае реальной угрозы жители будут оповещены силами безопасности.