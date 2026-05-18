19 мая ЦАХАЛ и полиция проведут совместные учения в Эйлате
время публикации: 18 мая 2026 г., 22:58 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 22:58
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во вторник, 19 мая, с 06:00 утра в районе Эйлата пройдут совместные учения армии и полиции Израиля.
В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, машин, катеров ВМФ и беспилотников, будут слышны выстрелы.
В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.
В случае реальной угрозы жители будут оповещены силами безопасности.