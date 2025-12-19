У Стены Плача прошел международный вечер чествования переживших Холокост

18 декабря у Стены Плача состоялась церемония зажжения пятой ханукальной свечи с участием около 120 переживших Холокост, прибывших из Ришон ле-Циона, Нетании и других регионов Израиля.

Мероприятие было организовано по инициативе Клеймс Конференс и Фонда наследия Стены Плача. В этом году оно было посвящено укреплению национальной стойкости, памяти о Катастрофе, трагедии террористического нападения на Государство Израиль, произошедшего 7 октября 2023 года, а также борьбе с нарастающим антисемитизмом в мире.

Церемония у Стены Плача (Котель) – часть ежегодного международного онлайн-вечера в честь переживших Холокост, во время которого знаменитости, общественные деятели и лидеры государств поздравляют с праздником Ханука. Этот вечер проходит вот уже девятый год, и стал доброй традицией, которую отмечают в десятках стран по всему миру.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Клеймс Конференс Грег Шнайдер, раввин Стены Плача и святых мест Шмуэль Рабинович, вице-президент Клеймс Конференс в Израиле Циона Кениг-Яир, председатель Центра организаций переживших Холокост в Израиле Колетт Авиталь.

В ходе мероприятия выступила пережившая Холокост доктор Анна Сапожникова. Она рассказала о тяжелом пути, который ей и ее семье пришлось пройти во время войны, о жизни в гетто, о горе и потере близких, и стала живым и вдохновляющим примером преодоления, стойкости и силы отдельных людей, которые стали мощным духом всего еврейского народа. Анна подчеркнула, что пережитый ею опыт укрепил ее убеждение в том, что у еврейского народа нет другого дома, кроме Государства Израиль.

Генеральный директор Клеймс Конференс Грег Шнайдер сказал: "Пережившие Холокост показали всему миру, что значит превратить страдание в предназначение. Их стойкость не только заново создала семьи и общины, она укрепила все человечество. Через личные свидетельства, борьбу за истину и бескомпромиссную приверженность памяти они продолжают учить нас тому, что такое нравственное мужество. Отдавая им честь сегодня, мы также берем на себя ответственность, обеспечить продолжение образования о Холокосте и сделать так, чтобы уроки, за которые они боролись, никогда не были забыты".