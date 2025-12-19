AP: кадровик Мамдани, "мать еврейских детей", ушла с поста из-за антисемитских постов

Кэтрин Алмонте Да Коста, назначенная "кадровиком" в команду мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, подала в отставку вскоре после объявления о ее назначении на должность.

Причиной стали всплывшие в сети старые публикации в соцсетях (2011-2012 годы) с антисемитскими штампами, на которые обратила внимание Anti-Defamation League (ADL), пишет Associated Press.

По данным AP, Да Коста заявила, что испытывает "глубокое сожаление" из-за тех постов и подчеркнула, что они не отражают ее нынешних взглядов. В заявлении она также упомянула свою семью, отметив, что она – "мать еврейских детей".

Мамдани принял отставку, заявив, что прежние высказывания Да Косты не соответствуют ценностям его будущей администрации.