Вторая попытка: 13-летний безбилетник, которого сняли с рейса, вновь задержан в аэропорту

13-летний подросток был задержан в пятницу, 19 декабря, в помещении терминала аэропорта "Бен-Гурион", где он находился в надежде тайно проникнуть на рейс – без билета и без паспорта. Как сообщает новостная служба "Кан", это тот же самый мальчик, которого около двух месяцев назад обнаружели уже в самолете, выруливающем на взлет в Нью-Йорк – тогда подростка сняли с рейса, задержав вылет.

Напомним, в октябре подросток сумел обойти все контуры безопасности в аэропорту "Бен-Гурион": каждый раз он подходил к той или иной группе пассажиров или семье, делая вид, что он – один из членов семьи. И так вплоть до посадки в самолет, которую мальчик тоже прошел совершенно беспрепятственно.

Обнаружили его случайно: самолет был полностью заполнен пассажирами, и сесть на пустующее место мальчик не смог. Поэтому он сел в зоне, отведенной для членов экипажа. Когда самолет отстыковался от посадочного рукава и начал выруливать на взлетную полосу, бортпроводники увидели, что на предназначенном для них месте находится ребенок.

На борту поднялся переполох, стюардессы начали выяснять, чей ребенок и с кем он поднялся на борт. Взлет остановили, на место происшествия были вызваны сотрудники служб безопасности, и мальчика передали им для допроса и дальнейшего разбирательства в Израиле.

Сегодня, 19 декабря, сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили подростка еще до входа в зону паспортного контроля, для дальнейшего разбирательства его передали в полицию.

В Управлении аэропортами сообщили, что сразу после выявления инцидента были немедленно проинформированы все соответствующие структуры, включая авиакомпании с акцентом на осуществляющие рейсы в США, пограничный контроль, все службы безопасности аэропорта и полицию.

Подчеркивается, что система действовала в полной координации друг с другом, были приняты меры повышенной готовности. Ранее было принято решение существенно ужесточить контроль в аэропорту: причиной этому стало появление в Вене 18-летнего израильтянина, которому без билета удалось сесть в самолет авиакомпании Austrian Airlines и добраться до места назначения. После получения от авиакомпании информации о "зайце" была проведена проверка. Выяснилось, что пассажир прошел проверку безопасности, но ему удалось миновать пограничный контроль.

По новым правилам, посадочный талон и паспорт будут проверять на протяжении всего пути от входа в терминал до посадки на самолет – начиная с этапов, когда это раньше не требовалось.