ЦАХАЛ: израильтяне незаконно въехали в район Шхема и сбили жителя ПА
время публикации: 19 декабря 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 11:32
В ночь на 19 декабря группа израильтян без согласования с ЦАХАЛом проникла в район Шхема на автомобиле. При этом был сбит житель Палестинской автономии, которого доставили в больницу.
Израильтяне вышли из машины и скрылись с места происшествия.
Израильские военные задержали подозреваемых в причастности к этому инциденту. Проводится расследование. Автомобиль конфискован.