Израиль

ЦАХАЛ: израильтяне незаконно въехали в район Шхема и сбили жителя ПА

время публикации: 19 декабря 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 11:32
ЦАХАЛ: израильтяне незаконно въехали в район Шхема и сбили жителя ПА
Nasser Ishtayeh/Flash90

В ночь на 19 декабря группа израильтян без согласования с ЦАХАЛом проникла в район Шхема на автомобиле. При этом был сбит житель Палестинской автономии, которого доставили в больницу.

Израильтяне вышли из машины и скрылись с места происшествия.

Израильские военные задержали подозреваемых в причастности к этому инциденту. Проводится расследование. Автомобиль конфискован.

Израиль
