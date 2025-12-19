В Израиле арестован гражданин РФ, подозреваемый в выполнении заданий иранской разведки

Общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция сообщили об аресте гражданина России, работавшего в Израиле, по подозрению в выполнении заданий в интересах иранских спецслужб.

По данным следствия, подозреваемый Виталий Звягинцев (около 30 лет) снимал инфраструктуру и суда в израильских портах по указаниям иранского куратора, передает "Кан".

Сообщается также, что с октября 2025 года Звягинцев поддерживал контакт с человеком, представившимся как "Роман", и использовал "туристическое" прикрытие при съемках.

За задания, по версии следствия, он получал оплату в криптовалюте.

Согласно материалам расследования, подозреваемый понимал, что речь идет о заданиях разведывательного характера, но продолжал их выполнять "по экономическим соображениям".

19 декабря прокуратура Центрального округа подала в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение по этому делу.