Пятничные опросы: "Mаарив" и 14-й канал дали резко отличающиеся результаты

Согласно еженедельному пятничному опросу, публикуемому газетой "Маарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы только 25 мандатов, на три мандата меньше, чем неделю назад.

Партия "Беннет 2026" получает 22 мандата, "Демократим" Яира Голана и "Яшар" Гади Айзенкота набирают по 10 мандатов, НДИ Авигдора Либермана, "Еш Атид" Яира Лапида, ШАС Арье Дери и "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира – по 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

Партии "Милуимниким" Йоаза Хенделя, "Кахоль Лаван" Бени Ганца, "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

При таком раскладе партии правящей коалиции набирают 50 мандатов, еврейские оппозиционные партии – 60 мандатов.

Опрос 14-го канала ИТВ рисует диаметрально противоположную картину.

По версии канала, "Ликуд" набирает 36 мандатов, "Беннет 2026", ШАС и "Демократим" – по 11 мандатов, НДИ – 10 мандатов, "Яадут а-Тора" и "Яшар" – 8 мандатов, "Оцма Йегудит" – 7 мандатов, РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – по 5 мандатов, "Ционут Датит" и "Еш Атид" – по 4 мандата.

В таком случае коалиционные партии набирают 66 мандатов, а партии еврейской оппозиции – 44 мандата.