В результате ночного попадания по Тель-Авиву повреждены десятки домов, эвакуированы жильцы

Муниципалитет Тель-Авива – Яффо сообщает, что в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Тель-Авиве ущерб был причинен примерно 40 расположенным по соседству зданиям.

Муниципальные служащие эвакуировали более 200 жителей пострадавших строений в гостиницы, с ними работают социальные службы. Пострадавшим в результате обстрела помогут оформить компенсации. В результате взрыва дом, в который попала ракета, признан непригодным для жилья, еще 29 строений пострадали без существенного повреждения зданию, 10 домов получили небольшой ущерб.