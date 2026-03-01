x
01 марта 2026
Израиль

В результате ночного попадания по Тель-Авиву повреждены десятки домов, эвакуированы жильцы

Война с Ираном
Тель-Авив
время публикации: 01 марта 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 10:04
В результате ночного попадания по Тель-Авиву повреждены десятки домов, эвакуированы жильцы
Chaim Goldberg/Flash90

Муниципалитет Тель-Авива – Яффо сообщает, что в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Тель-Авиве ущерб был причинен примерно 40 расположенным по соседству зданиям.

Муниципальные служащие эвакуировали более 200 жителей пострадавших строений в гостиницы, с ними работают социальные службы. Пострадавшим в результате обстрела помогут оформить компенсации. В результате взрыва дом, в который попала ракета, признан непригодным для жилья, еще 29 строений пострадали без существенного повреждения зданию, 10 домов получили небольшой ущерб.

