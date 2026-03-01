x
01 марта 2026
Израиль

"Кан": ночью в Тель-Авиве взорвалась баллистическая ракета, которую не удалось сбить

Тель-Авив
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 09:46
"Кан": ночью в Тель-Авиве взорвалась баллистическая ракета, которую не удалось сбить
Chaim Goldberg/Flash90

Представители Командования тылом сообщили в эфире радиостанции "Кан"-"Решет Бет", что по имеющимся предположениям, взрыв в жилом доме в Тель-Авиве в ночь на воскресенье стал следствием прямого попадания иранской баллистической ракеты, которую системам ПРО не удалось перехватить.

Напомним, в результате попадания ракеты в Тель-Авиве погибла женщина, ранения разной степени тяжести получили десятки человек.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2026

