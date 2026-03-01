"Кан": ночью в Тель-Авиве взорвалась баллистическая ракета, которую не удалось сбить

Представители Командования тылом сообщили в эфире радиостанции "Кан"-"Решет Бет", что по имеющимся предположениям, взрыв в жилом доме в Тель-Авиве в ночь на воскресенье стал следствием прямого попадания иранской баллистической ракеты, которую системам ПРО не удалось перехватить.

Напомним, в результате попадания ракеты в Тель-Авиве погибла женщина, ранения разной степени тяжести получили десятки человек.