Сообщения о падении обломков ракет и противоракет в Иудее и Самарии

В полицию поступили сообщения о падении обломков ракет и противоракет на территории Иерусалимского округа, а также на территории Иудеи и Самарии. На место выехали специалисты для поиска и нейтрализации боеприпасов.

По уточненным данным, обломки противоракеты пробили крышу дома в Иуде и Самарии, сообщается также о пожаре, возникшем в районе Бейт-Шемеша в результате падения обломков на открытой местности.

Полиция напоминает: в случае обнаружения ракет или их обломков, а также в случае обнаружения частей противоракет, нельзя к ним приближаться – это опасно для жизни. Следует отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию по телефону 100.