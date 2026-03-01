x
Израиль

Сообщения о падении обломков ракет и противоракет в Иудее и Самарии

Полиция
Иерусалим
Иудея и Самария
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 09:28 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 09:51
Сообщения о падении обломков ракет и противоракет в Иудее и Самарии
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

В полицию поступили сообщения о падении обломков ракет и противоракет на территории Иерусалимского округа, а также на территории Иудеи и Самарии. На место выехали специалисты для поиска и нейтрализации боеприпасов.

По уточненным данным, обломки противоракеты пробили крышу дома в Иуде и Самарии, сообщается также о пожаре, возникшем в районе Бейт-Шемеша в результате падения обломков на открытой местности.

Полиция напоминает: в случае обнаружения ракет или их обломков, а также в случае обнаружения частей противоракет, нельзя к ним приближаться – это опасно для жизни. Следует отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию по телефону 100.

