Сообщения о падении обломков ракет и противоракет в Иудее и Самарии
время публикации: 01 марта 2026 г., 09:28 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 09:51
В полицию поступили сообщения о падении обломков ракет и противоракет на территории Иерусалимского округа, а также на территории Иудеи и Самарии. На место выехали специалисты для поиска и нейтрализации боеприпасов.
По уточненным данным, обломки противоракеты пробили крышу дома в Иуде и Самарии, сообщается также о пожаре, возникшем в районе Бейт-Шемеша в результате падения обломков на открытой местности.
Полиция напоминает: в случае обнаружения ракет или их обломков, а также в случае обнаружения частей противоракет, нельзя к ним приближаться – это опасно для жизни. Следует отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию по телефону 100.