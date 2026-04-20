Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

В Кнессете обсудили суицид Миланы Бобковой: "Это провал министерства здравоохранения"

время публикации: 20 апреля 2026 г., 13:51 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 13:58
Пресс-служба полиции Израиля

Комиссия по алие, абсорбции и диаспоре под председательством депутата Кнессете Гилада Карива продолжила обсуждения темы эмоциональных и психических трудностей у детей новых репатриантов, которые усугубились в период войны "Рычание льва". Председатель комиссии подверг резкой критике министерство здравоохранения, упомянув трагедию с гибелью 12-летней Миланы Бобковой, которая покончила с собой в день выписки из специализированного учреждения.

В ходе заседания комиссии выяснилось, что до сих пор не выработан порядок выписки несовершеннолетних из психиатрической госпитализации после трагедии Миланы Бобковой: "Вы провалились и упорно не хотите создать упорядоченный протокол возвращения несовершеннолетнего домой после психиатрической госпитализации, – указал Карив. – Я требую, чтобы на следующем заседании здесь присутствовал генеральный директор минздрава с ответами на все эти вопросы".

"Прошло десять месяцев с тех пор, как минздрав начал обсуждение этой проблемы, и вы все еще обсуждаете, – подчеркнул Гилад Карив. – Я не понимаю, кто должен принимать несовершеннолетнего, завершившего психиатрическую госпитализацию. Не может быть, чтобы вы не прописали точно, какие именно релевантные структуры в общине должны знать, что у них есть несовершеннолетний в группе риска".

Напомним, 12-летняя Милана Бобкова вместе со своей подругой прыгнула с башни старой винодельни в Ришон ле-Ционе. Милана в результате этого погибла, ее подруга получила крайне тяжелые ранения. При этом речь не идет о первой попытке суицида: полиция ранее уже снимала девочек с той же башни, после чего Милана была помещена в закрытое психиатрическое учреждения. В день трагедии Милану выписали, несмотря на протесты ее мамы, и сразу после прибытия домой она сбежала. Вечером Милана сбросилась с башни.

