Виталий Новоселов. Война с Ираном и международное право

Журналист Виталий Новоселов напоминает, как именно Иран “никого не трогал” и что говорит международное право об иранских планах уничтожить Израиль?

В глобальном русскоязычном пространстве вне Израиля мейнстримная оценка войны в Иране сводится к тому, что США и Израиль попрали нормы международного права, напав на Иран, который никого не трогал, кроме, разве что, собственных граждан. Ну да, мол, режим людоедский, но вы сначала добейтесь признания его виновным, проведите суд, Совет безопасности ООН, получите международную легитимацию применения силы, тогда и воюйте. А если всего этого нет, значит, два безумных старикана, Трамп и Нетаниягу, развязали агрессивную войну, а это военное преступление, которое нельзя ничем оправдать. Я попробую кратко напомнить факты, которые в Израиле всем прекрасно известны, но за его пределами почему-то совсем не принимается во внимание.

Итак, действительно ли Иран “никого не трогал”?

Исламская Республика Иран (ИРИ) образовалась как результат революции 1979 года. Главной целью и смыслом ее существования ИРИ стала глобальная исламская революция. Вполне официальная и никем не скрываемая идеология ИРИ провозглашала целью государства победу ислама над западной цивилизацией, погрязшей в грехе и безбожии. Начинать экспорт революции Иран планировал с Ближнего Востока, где ислам хоть и преобладает, но власть в руках светских элит, а не богословов, и законы ислама не всегда превалируют над светскими законами. И первым крупным препятствием на пути исламской революции оказался единственный островок западной цивилизации на Ближнем Востоке – Израиль. Уничтожение Израиля было объявлено в Иране официальной целью, о чем был принят специальный закон. По плану, Израиль должен был быть уничтожен к 2040 году.

Иран развязал кровавую террористическую войну против Израиля и Запада. Не будем перечислять все ее эпизоды, при желании все легко гуглится и ИИ-тся. Остановимся на одном примере.

17 марта 1992 года в израильском посольстве в Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв. Здание было полностью разрушено, погибли 29 человек, 242 были ранены. Через два года, 18 июля 1994 года, в результате взрыва в здании еврейской общины Буэнос-Айреса погибли 86 человек. Спустя 30 лет, 12 апреля 2024 года, аргентинский суд признал, что за обоими взрывами стоял Иран, а исполнителем была ливанская Хизбалла. Исламская Республика Иран была инициатором и организатором убийств граждан Израиля в Аргентине. Согласно статье 8 Римского статута, еще в 1992 и 1994 гг. Иран совершил военные преступления против Израиля.

Однако взрывами посольств Израиль не уничтожить. К этой задаче в Иране подошли предельно серьезно и разработали комплексную военную доктрину, согласно которой должно быть спланировано и тщательно подготовлено одновременное нападение на Израиль обширной сети прокси-группировок, которую в Иране назвали “осью сопротивления”. В нее входили примерно 50 группировок в Ираке и Сирии под общим наименованием “Хашд аш-Шааби” (что-то вроде “сил народной мобилизации”), хуситская группировка “Ансар Алла” в Йемене, “Хизбалла” в Ливане, а также ХАМАС и “Исламский джихад” в Секторе Газа и на территории Палестинской автономии. Все они вооружались, финансировались и обучались специальным подразделением “Кудс” в составе КСИР. На создание иранской прокси-армии тратились миллиарды долларов. ХАМАС и “Исламский джихад” должны были напасть с юга и с территории Палестинской автономии, “Хизбалла” с севера, “Хашд аш-Шааби” со стороны Сирии и Иордании, хуситы должны были обеспечивать морскую блокаду Эйлата. А внутри Израиля должно было подняться восстание израильских арабов, которых здесь 2 млн.

Одновременно с нападением прокси-группировок Иран готовился к нанесению уничтожающего массированного ракетного удара по Израилю со своей территории. Для этого в Иране была создана ракетная программа и шло интенсивное производство тысяч баллистических ракет, которые постоянно совершенствовались. По плану, в день Х Израиль должен был быть атакован тысячами ракет в день, что должно было уничтожить центры принятия решений, военную и гражданскую инфраструктуру, транспортную сеть, военные базы, энергетические объекты и военное производство. Интенсивные удары по территории Израиля существенно облегчили бы задачу для вторгающихся со всех сторон прокси-группировок. Коллапс транспортной сети блокировал бы мобилизацию и развертывание резерва. Дальше – захват десятков тысяч заложников, захват территории, массовая резня.

Наконец, вишенка на торте. План должен был быть запущен в ход после того, как Иран получил бы ядерное оружие, тем самым обеспечив собственную неприкосновенность и ядерный зонтик для своих прокси. США никак не смогли бы помешать Ирану, как они ничего не могут сделать с Россией. И война в Украине стала явным указанием Ирану, как надо действовать, чтобы не встречать сопротивления Запада.

Это был отличный план. Его реализация могла привести к уничтожению Израиля. Предполагаемое наличие у Израиля ядерного оружия создавало элемент неопределенности. Его применение против ядерного Ирана могло привести к взаимному уничтожению. Неприменение давало Ирану шанс на военную победу конвенциональными средствами.

7 октября 2023 года глава террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар начал войну в одиночку, рассчитывая, что не Иран, а он сам запустит цепную реакцию, и “ось сопротивления” должна будет начать войну. Но Иран был еще не готов. Он был в нескольких месяцах от получения ядерного оружия. План не был пущен в ход, но оставался в силе. Иран быстро продвигался к ядерному оружию.

Согласно статье 8 - бис Римского статута, военной агрессией является не только прямое нападение армии одного государства на другое, но и “засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам или его значительному участию в них”. (Выше там перечисляются: вторжение или нападение вооруженных сил, бомбардировки, блокада портов, нападение или применение оружия с территории другого государства).

Вывод: согласно Римскому статуту, Иран совершил акт военной агрессии против Израиля.

Наши левые “друзья”, надев белоснежные пальто и не менее белоснежные перчатки говорят нам: “Вы сначала все это докажите в Международном уголовном суде в Гааге и в ООН, а потом бомбите”.

Наверное, на “Прекрасной Земле Будущего” именно так и должно быть, если на этой прекрасной планете Главный прокурор Международного уголовного суда не будет выносить ордер об аресте премьер-министра Израиля, чтобы дискредитировать выдвинутые против него обвинения в харрасменте. И если Генассамблея ООН не будет подконтрольна интернационалу диктаторов, а в Совете Безопасности не будет сидеть, размахивая правом вето, кровавый военный преступник, развязавший крупнейшую войну в Европе после Второй мировой. Но в нашем неидеальном мире, к сожалению, все именно так. И пока Израиль пытался бы, как ему советуют люди в белоснежных пальто в белоснежных перчатках, доказывать, что Иран агрессор, Иран довел бы свой план до конца. Ему оставалось то… несколько месяцев.

Извините, но мы, израильтяне, не согласны.

