МИД Ирана: Тегеран все еще изучает предложение США

Официальный представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи заявил в пятницу, 8 мая, что Тегеран все еще изучает предложение США и объявит о своей позиции после принятия окончательного решения.

"Что касается переговоров, предложение находится на рассмотрении, и как только мы придем к окончательному заключению, мы обязательно об этом объявим", – сообщил Багаи агентству Tasnim.

Касаясь очередного обмена ударами, Багаи отметил, что Иран остается "в режиме прекращения огня", добавив, что вооруженные силы страны внимательно следят за развитием событий и ответят "всей мощью на любую агрессию или провокацию".