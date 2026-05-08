08 мая 2026
последняя новость: 19:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

МИД Ирана: Тегеран все еще изучает предложение США

время публикации: 08 мая 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 18:38
Официальный представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи заявил в пятницу, 8 мая, что Тегеран все еще изучает предложение США и объявит о своей позиции после принятия окончательного решения.

"Что касается переговоров, предложение находится на рассмотрении, и как только мы придем к окончательному заключению, мы обязательно об этом объявим", – сообщил Багаи агентству Tasnim.

Касаясь очередного обмена ударами, Багаи отметил, что Иран остается "в режиме прекращения огня", добавив, что вооруженные силы страны внимательно следят за развитием событий и ответят "всей мощью на любую агрессию или провокацию".

