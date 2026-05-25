Обещают сиделку или денежные выплаты: телефонные мошенники обманывают русскоязычных пенсионеров

В Израиле набирает обороты новая схема телефонного мошенничества, нацеленная на русскоязычных пенсионеров. Злоумышленники представляются сотрудниками Службы национального страхования ("Битуах Леуми"), называют полные имена имена жертв и точные даты рождения, после чего заявляют, что из-за текущей военной ситуации пенсионерам полагается либо бесплатная сиделка, либо еженедельные выплаты.

В ходе первого разговора мошенники выведывают, в каком именно банке у человека открыт счет, и обещают передать информацию в финансовое учреждение для завершения денежного перевода. Вскоре жертве поступает второй звонок, якобы от сотрудника банка. Злоумышленники вежливо интересуются, где сейчас находится человек, и если он на работе или занят, просят уточнить время возвращения домой, чтобы созвониться в спокойной обстановке.

В процессе общения звонящие сначала говорят на иврите с русским акцентом, а затем переходят на русский язык, активно вкрапляя в речь термины типа "метапелет" и "хешбон". Мошенники пытаются изолировать пожилого гражданина от помощи родственников. Как только он оказывается дома, злоумышленники заставляют жертву зайти в мобильное приложение банка и передать им конфиденциальные данные или одноразовые коды доступа из СМС.

Напоминаем, что официальные представители Службы национального страхования и сотрудники израильских банков никогда не запрашивают пароли, коды подтверждения и не проводят подобные веерные обзвоны с обещаниями выплат. При поступлении любого подозрительного звонка рекомендуется немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальному номеру ведомства или банка для проверки информации.