Ливанские СМИ сообщили, что над бейрутским кварталом Дахия был замечен самолет ВВС ЦАХАЛа
время публикации: 25 мая 2026 г., 20:59 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 20:59
В то время, когда ведущие израильские телеканалы "Кан-11", "Кешет-12" и "Решет-13" сообщили о том, что в Израиле рассматривается возможность расширения операции против "Хизбаллы", ливанские СМИ передали, что над Дахией был замечен самолет ЦАХАЛа.
По информации телеканала "Кан-11" начальник генштаба Эяль Замир на заседании узкого кабинета правительства предложил в качестве одного из механизмов сдерживания "Хизбаллы" нанести удары по зданиям в бейрутском квартале Дахия, считающемся оплотом "Хизбаллы".