x
25 мая 2026
|
последняя новость: 21:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 21:59
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ливанские СМИ сообщили, что над бейрутским кварталом Дахия был замечен самолет ВВС ЦАХАЛа

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Хизбалла
время публикации: 25 мая 2026 г., 20:59 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 20:59
Ливанские СМИ сообщили, что над бейрутским кварталом Дахия был замечен самолет ВВС ЦАХАЛа
AP Photo/Hassan Ammar

В то время, когда ведущие израильские телеканалы "Кан-11", "Кешет-12" и "Решет-13" сообщили о том, что в Израиле рассматривается возможность расширения операции против "Хизбаллы", ливанские СМИ передали, что над Дахией был замечен самолет ЦАХАЛа.

По информации телеканала "Кан-11" начальник генштаба Эяль Замир на заседании узкого кабинета правительства предложил в качестве одного из механизмов сдерживания "Хизбаллы" нанести удары по зданиям в бейрутском квартале Дахия, считающемся оплотом "Хизбаллы".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2026

"Кан": обсуждается возможность расширения операции против "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2026

962-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии