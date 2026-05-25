В Ливии заблокирован направлявшийся на прорыв блокады Газы "конвой Сумуд"

Силы контролирующего восток Ливии маршала Халифы Хафтара задержали "конвой Сумуд", направлявшийся на прорыв сухопутной блокады сектора Газы. Отметим, что со стороны Синайского полуострова блокаду осуществляет Египет.

С миссией в Газу направилось около 200 активистов, среди которых граждане Испании, Португалии, Италии, Греции, Польши. В состав конвоя входят десять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью и семь машин скорой помощи.

Согласно публикациям итальянских СМИ, около недели активисты провели в районе города Сирт, пытаясь договориться о проезде с властями восточной Ливии. Когда это не удалось, они продолжили путь, однако дорогу им преградили бойцы 604-й бригады армии Хафтара, среди которых были и снайперы.

Несколько активистов были арестованы. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что среди них два итальянских гражданина, доставленные в Бенгази. Политик выразил надежду, что вскоре им позволят вернуться домой.