25 мая 2026
последняя новость: 21:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 мая 2026
25 мая 2026
последняя новость: 21:59
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Ливии заблокирован направлявшийся на прорыв блокады Газы "конвой Сумуд"

время публикации: 25 мая 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 21:42
AP Photo/Gregorio Borgia

Силы контролирующего восток Ливии маршала Халифы Хафтара задержали "конвой Сумуд", направлявшийся на прорыв сухопутной блокады сектора Газы. Отметим, что со стороны Синайского полуострова блокаду осуществляет Египет.

С миссией в Газу направилось около 200 активистов, среди которых граждане Испании, Португалии, Италии, Греции, Польши. В состав конвоя входят десять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью и семь машин скорой помощи.

Согласно публикациям итальянских СМИ, около недели активисты провели в районе города Сирт, пытаясь договориться о проезде с властями восточной Ливии. Когда это не удалось, они продолжили путь, однако дорогу им преградили бойцы 604-й бригады армии Хафтара, среди которых были и снайперы.

Несколько активистов были арестованы. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что среди них два итальянских гражданина, доставленные в Бенгази. Политик выразил надежду, что вскоре им позволят вернуться домой.

