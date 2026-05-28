VII благотворительный книжный гараж-сейл "Фонарь"
5 июня встречаемся в Тель-Авиве в театре DAVAI, чтобы покупать книги, творить, слушать лекции и музыку, обниматься и – делать добрые дела.
"Фонарь" – это особое книжное мероприятие, которое объединяет книги и благотворительность!
С 22 мая до 1 июня мы собираем ваши б/у книги по всему Израилю. В эти дни вы можете принести на точки сбора детские и взрослые книги, нонфикшн и художку, альбомы по искусству и научпоп литературу на русском и иврите, английском и украинском.
Мы аккуратно разложим эти книги по категориям и выставим на продажу.
5 июня с 10 до 20 в театре DAVAI вы сможете купить книги, которые вам приглянуться, а все вырученные деньги пойдут в фонд помощи онкобольным детям "Шанс на жизнь".
В этот же день мы готовим для вас программу, которая никогда не повторится!
10.00 – открытие книжного гараж-сейла, бара и детской зоны от монтессори-садика "Маяк"
11.00 – музыка с Женей Клебановым
12.00 – читаем "Вафельное сердце" Марии Парр с Михаилом Шацем
13.30 – встреча для взрослых "Нарисуй мне барашка"
Ведет арт-терапевтка и педагог Лена Парсамова
14.45 – музыка с Женей Клебановым
15.00 – лекция-разговор
"Дворником станешь! Как современная система образования вредит нашим детям".
Ведет педагогиня, общественная активистка, предпринимательница. Саша Клячкина
16.00 – мастер-класс с "Прогулками"
17.00 – поэтическая дискуссия "Больше, чем…"
Участвуют: поэты Дима Герчиков и Евгений Никитин
Модератор: прозаик и поэт Кирилл Азерный
18.00 – комедийное краудворк шоу "Ненадежные рассказчики" (Лев Гольдорт, Маша Литвен и Саша Гришаев).
19.00 – музыкальное закрытие "Фонаря"
На сцене: Lou Gevorkyan (LOUNA, TRACKTOR BOWLING) with acoustic live (guitar Den Medvedev)
Вход свободный!
"Фонарь" пройдет 5 июня с 10.00 до 20.00 по адресу Franzos st. 12, Tel-Aviv, театр DAVAI
А также по телефону 053-321-58-11
