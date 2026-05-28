VII благотворительный книжный гараж-сейл "Фонарь"

5 июня встречаемся в Тель-Авиве в театре DAVAI, чтобы покупать книги, творить, слушать лекции и музыку, обниматься и – делать добрые дела.

"Фонарь" – это особое книжное мероприятие, которое объединяет книги и благотворительность!

С 22 мая до 1 июня мы собираем ваши б/у книги по всему Израилю. В эти дни вы можете принести на точки сбора детские и взрослые книги, нонфикшн и художку, альбомы по искусству и научпоп литературу на русском и иврите, английском и украинском.

Найти точку сбора можно по ссылке

Мы аккуратно разложим эти книги по категориям и выставим на продажу.

5 июня с 10 до 20 в театре DAVAI вы сможете купить книги, которые вам приглянуться, а все вырученные деньги пойдут в фонд помощи онкобольным детям "Шанс на жизнь".

В этот же день мы готовим для вас программу, которая никогда не повторится!

10.00 – открытие книжного гараж-сейла, бара и детской зоны от монтессори-садика "Маяк"

11.00 – музыка с Женей Клебановым

12.00 – читаем "Вафельное сердце" Марии Парр с Михаилом Шацем

13.30 – встреча для взрослых "Нарисуй мне барашка"

Ведет арт-терапевтка и педагог Лена Парсамова

14.45 – музыка с Женей Клебановым

15.00 – лекция-разговор

"Дворником станешь! Как современная система образования вредит нашим детям".

Ведет педагогиня, общественная активистка, предпринимательница. Саша Клячкина

16.00 – мастер-класс с "Прогулками"

17.00 – поэтическая дискуссия "Больше, чем…"

Участвуют: поэты Дима Герчиков и Евгений Никитин

Модератор: прозаик и поэт Кирилл Азерный

18.00 – комедийное краудворк шоу "Ненадежные рассказчики" (Лев Гольдорт, Маша Литвен и Саша Гришаев).

19.00 – музыкальное закрытие "Фонаря"

На сцене: Lou Gevorkyan (LOUNA, TRACKTOR BOWLING) with acoustic live (guitar Den Medvedev)

Вход свободный!

"Фонарь" пройдет 5 июня с 10.00 до 20.00 по адресу Franzos st. 12, Tel-Aviv, театр DAVAI

Подробности по ссылке

А также по телефону 053-321-58-11

Публикуется в рамках информационной поддержки