Народный проект "Имя воина": книга памяти солдат-евреев, погибших во Второй мировой войне

Ассоциацией "Шем а-Лохем" подготовлен к выпуску первый том новой Книги памяти воинов-евреев, погибших во Второй мировой войне. Это принципиально новый тип издания: впервые Книга памяти интегрирована с базой данных. Прямо из печатного текста (по QR-коду) можно перейти к аккаунту в базе данных, где содержатся документы, ссылки, описание боевого пути. Иногда удается определить даты и места выбытия солдат, считавшихся пропавшими без вести. Во многих случаях восстановлены настоящие имена воинов-евреев, нередко написанные в армейских документах с искажениями. Также ведется поиск родственников погибших солдат.

Уже готова PDF-версия первого тома. Теперь книгу энциклопедического формата предстоит напечатать. И в связи с этим ассоциация обращается к потомкам воинов-евреев с призывом превратить издание Книги памяти в народный проект.

"Не надо ждать, что какие-то фонды или щедрые меценаты выполнят вместо нас миссию по увековечению памяти евреев, погибших на фронтах самой жестокой войны. Каждый человек, кто чтит память воевавших родственников, должен сделать этот шаг сам – принять личное участие в сохранении памяти", – сказано в сообщении ассоциации "Шем а-Лохем".

Поддержать проект издания книги можно на страницах Зала имен, где зажигают свечи в память о родственниках, участниках войны