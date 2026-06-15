Суд вернул живущему в Испании отцу детей, которых мать привезла в Израиль без его согласия

Тель-Авивский суд по семейным делам обязал женщину, приехавшую на в Израиль с детьми и желавшую остаться с ними в стране без согласия проживающего в Испании бывшего мужа, вернуть их отцу, постановив, что ее действия являются нарушением Гаагской конвенции о международном похищении детей, сообщает "Глобс".

Оба родителя являются гражданами Израиля, имеющими также паспорта Европейского союза. В последние десять лет семья проживала в Испании.

После развода мать привезла детей в Израиль под предлогом заранее запланированного короткого отпуска – и осталась. В свое оправдание она утверждала, что муж лишил ее всех источников дохода в Испании, включая жилье и средства на минимальное содержание себя и детей. Кроме того, она указывала, что дети родились в Израиле, здесь живет их расширенная семья и здесь им есть на кого опереться.

Отец обратился в суд с требованием о возврате детей, квалифицировав произошедшее как гражданское похищение. Суд постановил, что центр жизни детей, их социальная и учебная идентичность и естественная среда обитания находятся в Испании, что дети не владеют ивритом. Кроме того, совершеннолетние старшие дети продолжают жить в Испании.

Детям предписано вернуться на Ибицу в течение семи дней. Отец в испанском праве сохраняет полную родительскую власть, и любое существенное изменение места жительства детей требует взаимного согласия обоих родителей. Дальнейшие вопросы опеки переданы в компетенцию испанского суда.