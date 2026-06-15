Минфин и вузы договорились о едином порядке коммерциализации научных открытий

Бюджетный департамент министерства финансов Израиля, совет ректоров университетов и комиссия по планированию и финансированию вузов объявили о реформе в сфере коммерциализации знаний путем их передачи из академической среды в высокотехнологичную отрасль.

Цель соглашения – ускорить передачу разработок из исследовательских лабораторий в промышленность, сократить бюрократию и максимизировать экономический потенциал израильской науки.

Реформа включает четыре ключевых шага:

Единые прозрачные правила

Каждый университет опубликует собственные унифицированные принципы коммерциализации, что обеспечит предсказуемость и ускорит взаимодействие с предпринимателями, компаниями и инвесторами.

Внешние специализированные компании

Будет запущен пилотный проект, позволяющий университетам коммерциализировать знания через внешние профильные компании – в дополнение к собственным внутренним подразделениям.

Снятие регуляторных и налоговых барьеров

Создается совместная рабочая группа для выявления и устранения налоговых и регуляторных препятствий, тормозящих сделки по передаче технологий.

Стимулирование передачи знаний

Управление инноваций разработает специальный трек для расширения передачи знаний из академической среды в промышленность.