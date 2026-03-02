x
02 марта 2026
Община

Командование тыла: массовые празднования Пурима отменяются, убежища – не места для собраний

Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 23:00 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 23:09
Командование тыла

Командование тыла Израиля распространило серию объявлений в связи с ситуацией в сфере безопасности, призывая граждан соблюдать предписания в дни празднования Пурима.

На информационных плакатах, опубликованных в социальных сетях и размещенных в публичном пространстве, подчеркивается, что в этом году из-за ситуации в сфере безопасности массовые празднования Пурима невозможны – "это вопрос сохранения жизни". Граждан призывают воздержаться от массовых мероприятий.

Командование тыла напоминает, что общественные убежища предназначены исключительно для граждан, не имеющих собственного защищенного помещения (МАМАД), во время тревоги – и не должны использоваться для собраний или проведения мероприятий. В объявлении особо подчеркивается, что скопление людей для празднований запрещено, в том числе в общих убежищах.

