Управление кибербезопасности просит население проверить камеры наблюдения на предмет взлома
Национальное управление кибербезопасности Израиля обратилось к организациям, предприятиям и гражданам с призывом убедиться, что принадлежащие им камеры наблюдения не взломаны.
"Многие организации, предприятия и частные лица используют камеры видеонаблюдения, подключенные к интернету. Они обеспечивают контроль и спокойствие, но если они недостаточно защищены, то могут превратиться в инструмент сбора информации в руках вражеских структур", - говорится в обращении.
Камеры, направленные на магистральные дороги, перекрестки, общественные объекты или чувствительную инфраструктуру, могут раскрыть конфиденциальные сведения в случае несанкционированного доступа к ним.
Какие шаги следует предпринять
- Закройте камере прямой доступ из публичного интернета
- Замените пароли по умолчанию на уникальные, длинные и сложные
- Регулярно устанавливайте обновления безопасности от производителя
- Ограничьте удаленный доступ через VPN с надёжной аутентификацией
- Проверьте, что попадает в объектив. Если в кадр попал чувствительный объект, измените угол съемки