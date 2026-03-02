Управление кибербезопасности просит население проверить камеры наблюдения на предмет взлома

Национальное управление кибербезопасности Израиля обратилось к организациям, предприятиям и гражданам с призывом убедиться, что принадлежащие им камеры наблюдения не взломаны.

"Многие организации, предприятия и частные лица используют камеры видеонаблюдения, подключенные к интернету. Они обеспечивают контроль и спокойствие, но если они недостаточно защищены, то могут превратиться в инструмент сбора информации в руках вражеских структур", - говорится в обращении.

Камеры, направленные на магистральные дороги, перекрестки, общественные объекты или чувствительную инфраструктуру, могут раскрыть конфиденциальные сведения в случае несанкционированного доступа к ним.

Какие шаги следует предпринять

- Закройте камере прямой доступ из публичного интернета

- Замените пароли по умолчанию на уникальные, длинные и сложные

- Регулярно устанавливайте обновления безопасности от производителя

- Ограничьте удаленный доступ через VPN с надёжной аутентификацией

- Проверьте, что попадает в объектив. Если в кадр попал чувствительный объект, измените угол съемки