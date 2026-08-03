До пенсии осталось несколько месяцев?

Эльдар Портнов, владелец страхового агентства BestSeller

Публикуется на правах информационного спонсорства

Вам уже прислали документы из пенсионного фонда. Нужно просто заполнить форму и оформить пенсию.

На самом деле именно здесь начинается работа.

Когда человек выходит на пенсию, его финансовая жизнь меняется. Теперь у него появляются два основных источника дохода: государственное пособие (קצבת אזרח ותיק, ранее – קצבת זקנה) от Битуах Леуми и выплаты из накопленных пенсионных программ. От того, насколько грамотно будут оформлены эти выплаты, во многом зависит уровень жизни на долгие годы.

Первый вопрос, который мы всегда обсуждаем с клиентом, – когда начинать получать пенсию.

Часто вижу, что даже при наступлении пенсионного возраста, особенно если человек продолжает работать и не собирается прекращать свою трудовую деятельность, оформление пенсии он откладывает на потом. А теперь давайте представим, к примеру, ему положена ежемесячная пенсионная выплата в размере 5000 шекелей. Если он без объективной причины откладывает оформление хотя бы на год, семья может недополучить 60000 шекелей. А если процесс откладывается на 2, 3, 5.. лет? Сколько реальных денег будет недополучено?

Однако, в некоторых случаях откладывать получение пенсии тоже может оказаться оптимальным решением. Каждая ситуация требует индивидуального расчета с четким анализом последствий.

Поэтому правильный вопрос звучит не "когда можно?", а "когда выгоднее именно вам?"

Не менее важно понять, как будет рассчитываться сама пенсия.

Размер ежемесячной выплаты зависит не только от накопленной суммы. На него влияют действующие коэффициенты расчета (מקדמים), возраст начала получения пенсии, выбранная форма выплат и условия конкретной пенсионной программы. Эти параметры определяют, как накопленный капитал превратится в ежемесячный доход на протяжении всей жизни.

Есть еще одна тема, которую многие недооценивают.

Пенсия – это не только про вас. Это еще и про вашу вторую половину.

Если супруги живут в гражданском браке, но юридически не оформили отношения, вопросы, связанные с правами пережившего партнера, могут потребовать дополнительного подтверждения. Поэтому семейный статус перед выходом на пенсию – это не формальность, а важная часть финансового планирования.

Именно поэтому подготовка к пенсии – это не просто заполнение заявления.

Именно с таким комплексным подходом мы работаем в BestSeller: анализируем пенсионные программы, рассчитываем различные сценарии начала выплат, оцениваем налоговые последствия, проверяем влияние семейного статуса и даже помогаем его узаконить при необходимости.

Пенсия – это тот доход, который должен служить вам всю оставшуюся жизнь. И несколько часов, потраченных на профессиональный расчет до оформления документов, могут оказаться самыми выгодными.

Если до выхода на пенсию осталось несколько месяцев или вы уже получили документы на оформление выплат, не принимайте решение автоматически. Рассмотрите все возможные сценарии вместе со специалистом. Когда речь идет о доходе на десятилетия вперед, цена поспешности может оказаться слишком высокой.

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