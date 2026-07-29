Пенсия начинается не в 67 лет. Она начинается с первой зарплаты

Эльдар Портнов, владелец страхового агентства BestSeller

Публикуется на правах информационного спонсорства

Когда, по-вашему, нужно начинать заниматься пенсионным планированием?

И, если ваши ответы будут типа "Перед выходом на пенсию", "Лет за 5 до пенсии", "Когда появятся свободные деньги", мне придется сказать вам неприятную вещь – вы уже опоздали.

Я вижу, что большинство людей воспринимают пенсионное планирование как подготовку к выходу на пенсию. На самом деле это совершенно другой процесс. По сути, это планирование должно начинаться с первой зарплаты, когда в запасе есть 20, 30 и больше лет и именно тогда определяются решения, каким будет ваше будущее.

Когда же человек приходит за пару лет или даже месяцев до пенсии, специалист уже ограничен. Нельзя вернуть годы, когда не использовались налоговые льготы, решения, которые зависели от возраста или состояния здоровья, инвестиционные возможности, которые были доступны раньше или исправить ошибки, которые были допущены в выборе программ или при смене работодателя.

Поэтому консультация перед выходом на пенсию чаще всего отвечает на вопрос – как максимально эффективно использовать то, что уже есть.

А консультация в 30-40 лет решает принципиально другие задачи – что сделать сегодня, чтобы через 30 лет выбор был гораздо шире?

Причем, дело далеко не только в размере накоплений.

Возраст, состояние здоровья, профессия, семейное положение, наличие машканты, кредитов, страховой защиты, инвестиционных программ, налоговых льгот – все это влияет на итоговый результат не меньше, чем доход.

Именно поэтому я всегда говорю: нельзя рассматривать пенсию отдельно от остальной финансовой жизни семьи.

Поэтому настоящее финансовое планирование – это не выбор одного продукта. Это построение системы. Именно эту идею мы когда-то заложили в основу BestSeller.

И сегодня наши специалисты профессионально сопровождают клиентов по вопросам пенсионного планирования, страховой защиты, машканты, ссуд, инвестиционных решений, налоговых льгот, подготовки к выходу на пенсию и другим направлениям, которые в реальной жизни невозможно разделить между собой.

Когда все элементы рассматриваются вместе, появляются решения, которые невозможно увидеть, анализируя каждый вопрос отдельно.

И, если вы давно не пересматривали свои финансовые программы или уверены, что "до пенсии еще далеко", возможно, именно сейчас стоит сделать первый шаг. Иногда одна профессиональная консультация меняет не только размер будущей пенсии, но и качество жизни семьи уже сегодня.

Будущее не наступает однажды. Оно незаметно складывается из сегодняшних финансовых решений. Одно из таких решений, за которое вы будете себе благодарны в будущем – это звонок по номеру *9598 и запись к нам на встречу.

А на наших страницах и каналах в соцсетях, как всегда, много важной и актуальной информации, чтобы лучше понимать о своих правах и возможностях в Израиле.

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