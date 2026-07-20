Кто на самом деле занимается вашим финансовым будущим?

Эльдар Портнов, владелец страхового агентства BestSeller

Публикуется на правах информационного спонсорства

Представьте, что вы приходите к врачу. Вы ведь рассчитываете, что он подберет лечение, исходя из вашего состояния здоровья, а не потому, что в его шкафу есть только три вида лекарств. С финансовым планированием почему-то иначе.

Большинство людей уверены: если специалист работает в банке или крупной страховой компании, значит, именно там им предложат лучшее решение. Но мало кто задает себе простой вопрос: может ли специалист предложить то, чего нет в продуктовой линейке его компании-работодателя?

Это не вопрос профессионализма. Это вопрос модели работы.

Настоящее пенсионное планирование вообще начинается не с пенсионного фонда и не с выбора программы. Оно начинается с человека.

Сколько ему лет? Какое у него состояние здоровья? Есть ли ипотека ( машканта)? Какие страховые покрытия уже оформлены? Как построен семейный бюджет? Что произойдет с семьей, если завтра изменится уровень доходов? Какие налоговые льготы человек сегодня просто не использует? И, в конце концов, как он планирует жить после выхода на пенсию? Все эти вопросы связаны между собой.

Я часто вижу ситуацию, когда человек приходит с просьбой "проверить комиссии в пенсионной кассе", а в результате выясняется, что основная проблема вовсе не в комиссиях. Иногда гораздо важнее пересмотреть структуру страховой защиты, иногда – условия машканты, иногда – кредитную нагрузку, а иногда – инвестиционные решения, которые позволят человеку получить более устойчивое финансовое будущее.

Поэтому я всегда говорил и продолжаю говорить: нельзя рассматривать финансовые продукты по отдельности. Работать нужно с жизненной ситуацией человека.

Именно поэтому много лет назад я поставил перед собой другую задачу.

"Мы не просто создали страховое агентство. Мы создали финансовую экосистему, в которой человек может получить комплексное решение своих задач, а не очередной отдельный продукт".

Сегодня речь уже давно не только о страховании. Мы сопровождаем пенсионное планирование, машканты, ссуды, инвестиционные решения, налоговые вопросы, а также вопросы, связанные с битуах Леуми. Мы сопровождаем наших клиентов на каждом этапе и в случаях, когда необходимо подать иск и добиться компенсаций и выплат. Мы помогаем парам узаконить свои отношения! И все это в рамках пенсионного и финансового планирования. Это те вопросы, которые в реальной жизни невозможно разделить на отдельные папки.

Можно смело сказать, что в Израиле с такой моделью работы мы не только остаемся первыми, но и уникальными. Ведь именно комплексный взгляд экономит человеку не только десятки и сотни тысяч шекелей в будущем, но и годы ошибок, которые потом уже невозможно исправить.

Финансовое планирование – это не про продукты. Это про человека. И именно с него должна начинаться любая профессиональная консультация.

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