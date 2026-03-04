Арик Эльман: "Решение израильского правительства возобновить войну с Ираном было легитимным"

Политический обозреватель Арик Эльман объясняет, почему нельзя считать Израиль "агрессором".

"Израиль не Среди других идиотских заявлений, раздающихся в том числе и среди "хороших русских", стоит особняком, как заснеженная вершина в Гималаях, как Пик Кретинизма, утверждение, будто война Израиля против Ирана "незаконна" и "противоречит международному праву", ибо Израиль, оказывается, "агрессор".

Всякий, кто знает историю открытой войны Ирана против Израиля - через своих агентов-головорезов в Газе и Ливане, через свои террористические сети в мире, через непрекращающиеся попытки кибер-диверсий и усилия по вербовке реальных диверсантов, кто понимает связь между ядерной и баллистической программами иранского режима и всерьез относится к обещаниям иранских лидеров уничтожить Израиль, не может воспринимать всерьез мысль о том, что это Израиль, оказывается, первым применил силу против миролюбивого Ирана.

Но наиболее продвинутые критики израильской агрессии не сдаются. У них есть другой убойный аргумент. Оказывается, поскольку предыдущий прямой конфликт между Израилем и Ираном закончился прекращением огня, Израиль не имел права его нарушать.

Не затягивая интригу, сразу скажем - этот аргумент тоже чушь собачья.

Не все специалисты в области международного права полностью согласны с доктриной покойного Йорама Динштейна - мирового авторитета в сфере законов войны - о том, что прекращение огня (поскольку оно не завершает военный конфликт, а лишь прерывает его) никак не ограничивает право каждой из сторон возобновить боевые действия в любой момент. Тем не менее, консенсус того самого "международного права" гласит, что прекращение огня может быть окончено одной из сторон, если другая сторона серьезно его нарушила - ДАЖЕ ЕСЛИ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О ВООРУЖЕННОЙ АТАКЕ. Желательно при этом, чтобы одна сторона знала заранее, что для другой стороны составляет нарушение.

Действуя именно по этой логике, администрация Никсона не приняла в 1973 году точку зрения Израиля, согласно которой нападение Египта и Сирии было грубым нарушением прекращения огня и международного права. Поддерживая Израиль, Америка тем не менее признавала право Египта и Сирии закончить перемирие, когда они сочтут это нужным.

Как известно, перемирие в июне прошлого года было достигнуто не в результате переговоров Ирана и Израиля, а по инициативе президента Трампа, поэтому никакого формального документа с его условиями на свет так и не появилось. Тем не менее, Израиль - в лице министра обороны Каца - четко и публично огласил свои "красные линии", нарушение Ираном которых повлечет за собой применение силы со стороны Израиля.

27 июня 2025 года во многих изданиях, включая Нью-Йорк Таймс, были опубликованы эти самые красные линии Каца - "preserving aerial superiority, preventing the advancement of nuclear projects and preventing the advancement of threatening long-range missiles". Чтобы не было сомнений, в интервью 12 израильскому телеканалу министр обороны выразился максимально ясно: "Мы заявляем однозначно: как только иранцы начнут нарушать эти условия, мы нанесем удар".

Из заявлений самих иранских лидеров и высших чиновников в период между июлем и февралем, не говоря уже о данных израильской и американской разведок, четко следовало: Иран делает все, чтобы восстановить полный цикл обогащения урана и довести хотя бы часть своего уранового запаса до оружейного уровня обогащения. Одновременно с этим Иран возобновил производство баллистических ракет, способных достичь Израиля, пусть и не в масштабах, существовавших до июньской войны.

Поэтому даже с самой сухой и формальной точки зрения решение израильского правительства возобновить войну против иранского режима было абсолютно легитимным с точки зрения законов войны. Если, конечно, законы войны не сводятся к столь любимому некоторыми гражданами принципу "евреи должны ждать, когда на них нападут".

Вот как-то так".

