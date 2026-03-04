x
04 марта 2026
последняя новость: 20:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Сирены в центре Израиля. Ракета из Ирана успешно перехвачена

Цева адом
время публикации: 04 марта 2026 г., 19:01 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 19:20
Сирены в центре Израиля
AP Photo/Luca Bruno

В 19:01 сирены раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в центральных районах Израиля - Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Лахише, Самарии, Иудейской низменности.

По предварительным данным, из Ирана была запущена одна ракета в сторону центра Израиля, она была успешно перехвачена.

По данным на 19:19 в службу "Маген Давид Адом" не поступало сообщений о раненых.

Израиль
