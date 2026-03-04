Острый дефицит донорской крови в Израиле: минздрав просит сдать кровь

В связи с чрезвычайной ситуацией и в рамках усилий по улучшению запасов донорской крови в Израиле "Маген Давид Адом" провел в среду, 4 марта, акцию по сбору крови в национальном штабе здравоохранения при минздраве.

С начала войны, в среднем, в день собирали около 2000 доз донорской крови, тогда как в среду до 16:00 было собрано около 1200 доз. Министерство здравоохранения призывает людей прийти и сдать кровь на станциях сбора крови по всей стране.

Время работы и адрес мобильных и постоянных станций сбора донорской крови можно на сайте МАДА https://www.mdais.org/blood-donation.

МАДА также запустила новый проект – возможность приглашать бригаду "Маген Давид Адом" для развертывания мобильной станции донорства крови в многоквартирные дома. Дома, которые хотят принять участие в проекте, должны соответствовать нескольким критериям: достаточное количество жильцов не старше 60 лет, заинтересованных сдать кровь и жертвующих кровь не впервые; стандартное защищенное помещение или подземная парковка, одобренная Командованием тыла в качестве бомбоубежища; предварительно согласованная готовность жителей дома участвовать.

Для согласования организованной сдачи крови в жилых домах следует позвонить по телефону 03-6610530 с воскресенье по четверг с 08:00 до 16:00.

В МАДА готовы развернуть около 15 донорских мест в любом подходящем подземном пространстве – в зависимости от расположения и логистических возможностей объекта. После обращения представитель МАДА заранее приедет проверить, подходит ли место, а затем будут размещены мобильные пункты сдачи крови.

Поддержание нормального запаса крови для больных и раненых – жизненно важная и непрерывная потребность, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Получить информацию о пунктах сдачи крови по всей стране можно на сайте МАДА http://www.mdais.org/dam. Рекомендуется на сайте назначить очередь на сдачу крови и перед прибытием заполнить анкету донора, ссылку на которую присылают на ваш мобильный телефон.