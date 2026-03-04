x
04 марта 2026
04 марта 2026
США подтвердили применение новых баллистических ракет для ударов по Ирану

время публикации: 04 марта 2026 г., 18:27 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 18:27
США подтвердили применение новых баллистических ракет для ударов по Ирану
Пресс-служба CENTCOM

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что в операции "Эпическая ярость" впервые были использованы новые баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM).

Базовая версия PrSM способна поражать цели на расстоянии не менее 500 километров. Армия США ставит целью в перспективе увеличить дальность до 650 километров.

В сообщении CENTCOM отмечается, что новые ракеты предоставляют беспрецедентную возможность нанесения ударов вглубь территории противника.

