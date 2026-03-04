x
04 марта 2026
Израиль

ВВС ЦАХАЛа разгромили военный комплекс иранского режима на востоке Тегерана. Видео

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 19:43 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 19:53
ВВС ЦАХАЛа разгромили военный комплекс иранского режима на востоке Тегерана

Истребители ВВС ЦАХАЛа с использованием точного наведения военной разведки АМАН и в координации с оперативным управлением осуществили в среду, 4 марта, масштабный удар по крупному военному комплексу террористического иранского режима на востоке Тегерана.

В комплексе находились штабы различных структур всей иранской системы безопасности, в этих штабах была выявлена активность военнослужащих режима. В частности, были нанесены удары по штабу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), по штабу разведывательного управления Ирана, по штабу милиции "Басидж", по штабу подразделения "Силы Кудс", по штабу сил специального назначения службы внутренней безопасности Ирана, по штабу киберподразделения, по штабу подразделения подавления протестов службы внутренней безопасности.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: штабы были атакованы, поскольку из них действовали военнослужащие иранского террористического режима, отвечающие за ведение военных действий, продвижение террористических планов против Государства Израиль и стран региона, а также за подавление протестов и репрессии граждан Ирана.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

