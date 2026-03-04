x
04 марта 2026
Израиль

Открытие воздушного пространства Израиля вновь под вопросом

Война с Ираном
Война с "Хизбаллой"
Авиация
время публикации: 04 марта 2026 г., 18:13 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 18:30
Открытие воздушного пространства Израиля вновь под вопросом
FLASH90

На фоне усиления обстрелов Израиля из Ирана и Ливана в среду, 4 марта, генеральный директор Управления гражданской авиации, министр транспорта и представители силовых структур проводят срочное совещание по оценке ситуации. В центре обсуждения – запланированное на ночь открытие воздушного пространство и начало операции по возвращению израильтян из-за рубежа.

Ранее правительство в ходе телефонного голосования одобрило операцию "Крылья льва" по возвращению домой израильтян, которых война застала за границей. На операцию планируется выделить 5 миллионов шекелей.

