x
04 марта 2026
|
последняя новость: 20:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 20:29
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Угроза атаки беспилотника и ракетного обстрела на севере Израиля

Цева адом
время публикации: 04 марта 2026 г., 20:29 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 20:31
Угроза атаки беспилотника на севере Израиля
Ayal Margolin/Flash90

В 20:29 сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах на "линии противостояния" в связи с угрозой ракетного обстрела.

В 19:56 в поселках на "линии противостояния" активирована система предупреждения в связи с угрозой атаки БПЛА и ракетного обстрела.

В 19:43 в населенных пунктах на "линии противостояния" и в Верхней Галилее была активизирована система предупреждения об угрозе атаки беспилотника. В 19:50 ЦАХАЛ сообщил об окончании "инцидента".

В 19:11 было зафиксировано проникновение беспилотника в воздушное пространство Израиля. Сигнал тревоги в поселках Шомера, Горнот а-Галиль, Горен.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook