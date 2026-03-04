Угроза атаки беспилотника и ракетного обстрела на севере Израиля

В 20:29 сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах на "линии противостояния" в связи с угрозой ракетного обстрела.

В 19:56 в поселках на "линии противостояния" активирована система предупреждения в связи с угрозой атаки БПЛА и ракетного обстрела.

В 19:43 в населенных пунктах на "линии противостояния" и в Верхней Галилее была активизирована система предупреждения об угрозе атаки беспилотника. В 19:50 ЦАХАЛ сообщил об окончании "инцидента".

В 19:11 было зафиксировано проникновение беспилотника в воздушное пространство Израиля. Сигнал тревоги в поселках Шомера, Горнот а-Галиль, Горен.