05 мая 2026
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Община

Скончался профессор Ирмиягу Брановер – просветитель и борец за репатриацию из СССР

время публикации: 05 мая 2026 г., 18:12 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 18:16
На 95-м году жизни скончался профессор Ирмиягу (Герман) Брановер – ученый, общественный и религиозный деятель, просветитель, борец за репатриацию евреев из СССР, главный редактор Российской еврейской энциклопедии.

Брановер родился в 1931 году в столице Латвии Риге. После начала операции "Барбаросса" его мать с тремя детьми успела эвакуироваться, отец погиб. Выпускник Ленинградского политехнического института, один из основоположников магнитной гидродинамики жидких металлов, автор нескольких монографий.

В 1971 году после подачи документов на репатриацию был уволен из Института физики Академии наук Латвийской ССР. Репатриировался в 1973 году и продолжил научную карьеру в Израиле, возглавив Центр магнитно-гидродинамических исследований Университета имени Бен-Гуриона в Негеве.

Еще до репатриации ученого стали интересовать отношения науки и религии, гармония между ними. В Израиле Брановер, ставший последователем движения ХАБАД, основал в 1972 году организацию "Шамир", занимавшуюся еврейским духовным просвещением. Автор нескольких теологических трудов.

Как сообщает Электронная еврейская энциклопедия, в 1993 году Брановер по поручению премьер-министра Израиля разработал генеральный план трудоустройства репатриантов из бывшего СССР. В 1992 году был удостоен премии председателя Кнессета.

