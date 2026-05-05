ЦАХАЛ: один БПЛА "Хизбаллы" упал рядом с позицией сил на юге Ливана, другой – перехвачен
время публикации: 05 мая 2026 г., 18:41 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 18:41
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевики "Хизбаллы" пытались атаковать израильских военных на юге Ливана с помощью беспилотника, аппарат упал рядом с военными.
Второй беспилотник был замечен и перехвачен силами ПВО до того, как он пересек границу с Израилем. Был осуществлен запуск ракеты-перехватчика. В соответствии с действующим протоколом не была задействована система раннего предупреждения.
В результате двух атак не было раненых.