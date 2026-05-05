В Японии пропала 22-летняя туристка из Израиля во время похода в горы

В Японии ведутся поиски 22-летней израильтянки Тевель Шабтай. В пятницу в телефонном разговоре с матерью она сказала, что собирается в пеший поход в горы в районе поселка Хигасикава. С тех пор она не выходила на связь.

По информации "Мако", родные девушки обратились в посольство Израиля, которое передало информацию полиции.

В местной полиции не полагают, что в горах мог произойти несчастный случай.