В Японии пропала 22-летняя туристка из Израиля во время похода в горы
время публикации: 05 мая 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 19:04
В Японии ведутся поиски 22-летней израильтянки Тевель Шабтай. В пятницу в телефонном разговоре с матерью она сказала, что собирается в пеший поход в горы в районе поселка Хигасикава. С тех пор она не выходила на связь.
По информации "Мако", родные девушки обратились в посольство Израиля, которое передало информацию полиции.
В местной полиции не полагают, что в горах мог произойти несчастный случай.
