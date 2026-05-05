x
05 мая 2026
|
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 19:04
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В соцсетях распространяются сообщения об открытии доступа к горе Мерон. Полиция назвала это "фейком"

Полиция
время публикации: 05 мая 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 17:58
В соцсетях распространяются сообщения об открытии доступа к горе Мерон. Полиция назвала это "фейком"
Пресс-служба полиции Израиля

Во вторник вечером в социальных сетях появились сообщения об открытии доступа к горе Мерон для паломников.

Пресс-служба полиции заявила, что это не соответствует действительности. Доступ в район по-прежнему ограничен, сотни полицейских находятся на месте, не допуская посторонних.

Полиция призывает граждан доверять только официальным сообщениям полиции и организаторов мероприятий на горе Мерон.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2026

Празднование Лаг ба-Омера: десятки пострадавших на горе Мерон, в Араде подросток получил ожоги
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 05 мая 2026

Ультрарелигиозный сайт: у отмены паломничества на Мерон могут быть серьезные последствия
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 04 мая 2026

Верующие на горе Мерон, несмотря на отмену паломничества. Фоторепортаж