В соцсетях распространяются сообщения об открытии доступа к горе Мерон. Полиция назвала это "фейком"
время публикации: 05 мая 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 17:58
Во вторник вечером в социальных сетях появились сообщения об открытии доступа к горе Мерон для паломников.
Пресс-служба полиции заявила, что это не соответствует действительности. Доступ в район по-прежнему ограничен, сотни полицейских находятся на месте, не допуская посторонних.
Полиция призывает граждан доверять только официальным сообщениям полиции и организаторов мероприятий на горе Мерон.
