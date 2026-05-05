В соцсетях распространяются сообщения об открытии доступа к горе Мерон. Полиция назвала это "фейком"

Во вторник вечером в социальных сетях появились сообщения об открытии доступа к горе Мерон для паломников.

Пресс-служба полиции заявила, что это не соответствует действительности. Доступ в район по-прежнему ограничен, сотни полицейских находятся на месте, не допуская посторонних.

Полиция призывает граждан доверять только официальным сообщениям полиции и организаторов мероприятий на горе Мерон.