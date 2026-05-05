Полиция просит помощи в поиске подозреваемого в покушении на убийство

Полиция обратилась к населению с просьбой о помощи в розыске Эйтана Махрето, разыскиваемого по подозрению в причастности к покушению на убийство в Эйлате 5 апреля 2026 года.

5 мая суд разрешил опубликовать данные и фотографию подозреваемого.

В сообщении правоохранительных органов подчеркивается, что любая помощь подозреваемому является уголовным преступлением, которое грозит лишением свободы на срок до трех лет.

Полиция просит имеющих информацию, которая может помочь установить местонахождение подозреваемого, обратиться по телефону 100 или в отделение полиции в Эйлате по телефону 08-6772722.