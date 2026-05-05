Трамп: "У Ирана нет шансов"

Президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии в Овальном кабинете Белого дома, коснулся и войны с Ираном. "У Ирана нет шансов. Нет и не было. Они сами это знают", – заявил он.

"Они признают это, когда я с ними говорю, а потом по телевизору рассказывают, как хорошо у них обстоят дела", – сказал президент.

Трамп вновь заявил, что США уничтожили ВВС, флот, армию Ирана, а также руководство Исламской республики. "Нельзя допустить, чтобы у них было ядерное оружие", – подчеркнул президент.