Вооруженное нападение в Рахате, тяжело ранен мужчина

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что мужчина (примерно 30 лет) подвергся вооруженному нападению в Рахате.

По словам парамедика Малека Абу Арара, раненый находился в сознании, однако имел множественные серьезные проникающие ранения.

В тяжелом состоянии раненый доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.