Вооруженное нападение в Рахате, тяжело ранен мужчина
время публикации: 05 мая 2026 г., 19:23 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 19:23
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что мужчина (примерно 30 лет) подвергся вооруженному нападению в Рахате.
По словам парамедика Малека Абу Арара, раненый находился в сознании, однако имел множественные серьезные проникающие ранения.
В тяжелом состоянии раненый доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
