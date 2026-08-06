Мебель, техника и детские вещи даром: где в Израиле искать объявления на русском

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Переезд, ремонт или обычное желание освободить квартиру часто оставляют после себя мебель, бытовую технику, детские вещи и другие предметы, которые еще могут кому-то пригодиться. Одни жители Израиля готовы отдать их бесплатно, другие ищут недорогой холодильник, кровать, коляску или стол поблизости.

Найти друг друга помогает DoskaTV – современная доска объявлений в Израиле для русскоязычных.

На площадке можно продать или купить товары, найти квартиру, автомобиль, работу или нужного специалиста. Здесь размещают объявления о ремонте, перевозках, уборке, обучении, красоте, здоровье и других услугах. Отдельный раздел посвящен вещам, которые владельцы готовы отдать бесплатно.

Обычные объявления на DoskaTV можно размещать бесплатно. Это удобно как для частных пользователей, желающих продать ненужные вещи, так и для небольших бизнесов и специалистов, которые ищут новых клиентов.

Особое внимание уделено локальному поиску. Пользователь может выбрать свой город или регион и посмотреть предложения поблизости. Это особенно важно при покупке мебели и крупной бытовой техники, а также при поиске мастера, репетитора, перевозчика или другого специалиста.

Для новых репатриантов такой формат может стать альтернативой крупным израильским сервисам на иврите. На DoskaTV можно пользоваться привычным русским языком и находить русскоязычных продавцов, работодателей и специалистов по всей стране.

Разместить объявление можно за несколько минут. Достаточно загрузить фотографии, указать цену и местоположение. Встроенные инструменты искусственного интеллекта помогают определить подходящую категорию, составить заголовок и подготовить описание товара.

DoskaTV доступна не только в браузере. Пользоваться сервисом, искать предложения и управлять объявлениями можно через приложения для Android и iPhone, а также через Telegram Mini App без установки отдельного приложения.

Как и на любой площадке частных объявлений, пользователям следует соблюдать базовые правила безопасности: не сообщать посторонним коды из SMS и данные банковской карты, внимательно проверять дорогие товары и не переводить деньги по подозрительным ссылкам.

Найти нужную вещь, посмотреть предложения в своем городе или бесплатно разместить объявление можно через сайт и приложения DoskaTV.

Сайт DoskaTV

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