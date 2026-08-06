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Мир

Антикоррупционный суд Украины определил меру пресечения бывшему послу в США

Коррупция
Украина
время публикации: 06 августа 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 10:56
Антикоррупционный суд Украины определил меру пресечения бывшему послу в США
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Антикоррупционный суд Украины определил меру пресечения бывшему послу в США
AP Photo/Richard Drew

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в отношении бывшего украинского посла в США Ольги Стефанишиной, которая подозревается в незаконном обогащении. 3 августа Стефанишина была снята с поста президентом Владимиром Зеленским.

Сумма залога за ее освобождения составляет шесть миллионов гривен. Она должна незамедлительно являться по вызову следственных органов и суда и сообщать об изменении места жительства. Ей также запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Согласно следствию, в 2024 году, в бытность вице-премьером по вопросам евроинтеграции, Стефанишина поручила своей подруге Татьяне Мазуренко приобрести две квартиры в Киеве. Сама она заявила, что уже комментировала эти подозрения в прошлом.

"У меня нет ни 13, ни 6 миллионов, но я буду искать эти средства. Мой план – обеспечить безопасность семьи, избежать угроз, которые получаем я и члены моей семьи", – сказала она после заседания, также сообщив, что не намерена возвращаться на государственную службу.

Мир
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