Антикоррупционный суд Украины определил меру пресечения бывшему послу в США

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в отношении бывшего украинского посла в США Ольги Стефанишиной, которая подозревается в незаконном обогащении. 3 августа Стефанишина была снята с поста президентом Владимиром Зеленским.

Сумма залога за ее освобождения составляет шесть миллионов гривен. Она должна незамедлительно являться по вызову следственных органов и суда и сообщать об изменении места жительства. Ей также запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Согласно следствию, в 2024 году, в бытность вице-премьером по вопросам евроинтеграции, Стефанишина поручила своей подруге Татьяне Мазуренко приобрести две квартиры в Киеве. Сама она заявила, что уже комментировала эти подозрения в прошлом.

"У меня нет ни 13, ни 6 миллионов, но я буду искать эти средства. Мой план – обеспечить безопасность семьи, избежать угроз, которые получаем я и члены моей семьи", – сказала она после заседания, также сообщив, что не намерена возвращаться на государственную службу.