"Я попала сюда, зная только слово "шалом": как работает учебная база Михве Алон

Военная база Михве Алон, расположенная в Галилее неподалеку от Цфата – это самая важная остановка солдат-репатриантов перед распределением на дальнейшую службу. Сотни новобранцев со всего мира (включая уроженцев Израиля из различных общин, которые на первичных проверках признаны недостаточно владеющими ивритом) учатся на программе начальной подготовки на базе Михве Алон. Несколько месяцев интенсивной подготовки, по сути, открывают перед солдатами максимум возможностей для выбора дальнейшего направления службы – а иногда и дальнейшей армейской карьеры.

О том, как это происходит, мы поговорили с командиром направления изучения иврита на базе Михве Алон майором Шир Горен, а также с военнослужащей Реджиной Исаков, которая только что завершила обучение на базе. Беседовала Елена Пепел

"Михве Алон армейская база начальной военной подготовки ЦАХАЛа. Сюда прибывает множество солдат, относящихся к самым разным группам, – рассказала майор Шир Горен. – Она считается базой начальной подготовки для особых, уникальных групп. Направление по изучению иврита – лишь одно из множества направлений работы этого подразделения. Мы встречаем солдат буквально у входа в их военную службу, в самом начале их пути. Сюда приезжают солдаты, которые ранее участвовали в различных программах репатриации – таких как "Цабар", "Махаль", "Сэла", "Маса", – либо просто репатриировались вместе с семьями, либо приехали как солдаты-одиночки. То есть истории людей, попадающих сюда, очень разные".

"Солдаты, прибывающие в "Михве-Алон", приезжают из разных стран. Если пройтись по территории части, можно услышать самые разные языки, увидеть солдат из разных стран и представителей разных культур. Вся эта красота собрана внутри нашего направления, – продолжает майор Горен. – Чтобы попасть к нам, солдат должен получить армейский показатель знания иврита 5 или 6. Это армейская оценка, показывающая, что уровень иврита недостаточен, и человеку требуется серьезно повысить свое владение языком. Получая новоприбывших солдат, я распределяю их по ротам и классифицирую в зависимости от уровня иврита. Солдат с очень низким уровнем языка и солдат, который относительно бегло говорит на иврите, но плохо читает и пишет, не могут учиться в одном классе – это неэффективно. Поэтому уже в самом начале, буквально на второй день пребывания здесь, они сдают тест по ивриту. По его результатам я распределяю их по уровням. Роты формируются с учетом пола и уровня владения ивритом. Есть самый низкий уровень, средний и относительно высокий. Всего в нашем направлении пять рот, и в каждой примерно 150 солдат. В каждой группе около десяти человек, в каждой роте двенадцать групп. У каждого солдата есть собственный непосредственный командир".

В составе ульпан-направления базы Михве Алон есть также отдельная рота представителей этнических и религиозных меньшинств в Израиле – друзов, бедуинов, христиан и мусульман. "Это граждане Израиля с синими удостоверениями личности. Несмотря на то что они выросли в Израиле, их уровень иврита также бывает недостаточным, поэтому они тоже приезжают к нам", – поясняет майор Горен.

Прибывающие на базу Михве Алон военнослужащие проходят 12 недель подготовки с упором на изучение иврита. Лишь владея ивритом в достаточной степени, они могут максимально реализовать свои возможности на службе. "Большинство моих прибывают без назначения. То есть примерно 90% не знают, какую должность будут занимать в дальнейшем, – рассказывает майор Шир Горен. – Наша цель – максимально улучшить их иврит, чтобы перед ними открылось как можно больше вариантов распределения. Есть должности, на которые можно попасть только при определенном уровне иврита. Поэтому на второй день после призыва они сдают тест, а ближе к окончанию начальной подготовки проходят еще один экзамен, который может повысить их армейский показатель знания иврита. У нас были солдаты, начавшие с уровня 5 и повысившие его до 7, а некоторые – до 8. И это всего за двенадцать недель. С одной стороны, подготовка не короткая, но с точки зрения овладения языком это все же совсем небольшой срок".

"И хотя главная цель нашей программы – максимально улучшить владение солдатом иврита, у нас есть и другие задачи, – продолжает она. – Наши солдаты, в отличие от израильтян, которые выросли здесь, часто совсем не знают систему, не понимают, как она устроена, не выросли на тех войнах, на которых выросли мы. Их представление о службе в ЦАХАЛе отличается от представления израильтян. Поэтому для нас очень важно с самого начала сформировать у них позитивное отношение к службе. Это влияет на то, как они будут воспринимать ЦАХАЛ, свою дальнейшую службу и вообще свою жизнь в израильском обществе. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы познакомить их с системой, объяснить, как она устроена. Для этого у нас есть специальные занятия, и все они проходят только на иврите. Мы учим их говорить, писать, понимать прочитанное. Есть несколько экзаменов: письменный, устный, на понимание текста. Мы оцениваем все эти компоненты".

"Да, основная наша задача – это иврит. Но кроме этого мы должны подготовить их к службе в армии. Они проходят курс молодого бойца ("тиронут") уровня 02, должны стать полноценными солдатами ЦАХАЛа. Мы готовим их к дальнейшей службе, а в конце курса они получают назначение, – отмечает майор Горен. – Если солдат хочет стать бойцом боевого подразделения, у нас есть специальные программы физической подготовки, утвержденные армейскими инструкторами. Мы дополнительно тренируем таких солдат, чтобы они поддерживали необходимую физическую форму и сохраняли мотивацию. В результате многие наши выпускники идут в боевые части: например, из предыдущего набора, в котором было 625 человек, 265 стали бойцами боевых подразделений".

"Мы очень серьезно подходим к помощи нашим солдатам получить наиболее удачное для них распределение, – рассказывает Горен. – Мы заранее согласовываем участие наших солдат в отборах ("гибушах"), работаем с офицерами, отвечающими за распределение, организуем для них тестирование "Йом а-МЕА" ("Миюн, итур ве-атама", отбор, выявление и соответствие"), чтобы максимально расширить возможности каждого солдата, чтобы они получили хорошие варианты распределения и смогли попасть в качественные подразделения. Для нас это один из важнейших приоритетов".

"И я хотела бы остановиться еще на одном очень важном моменте, – подчеркивает майор Шир Горен. – С одной стороны, программа объединяет всех, ставит их на общий путь. Но для нас не менее важно сохранить индивидуальность каждого человека. Это одна из самых замечательных сторон нашей программы. Все приезжают очень разными. Мы создаем общий язык общения, но одновременно даем каждому возможность рассказать о себе. В ротах проводятся вечера культур, вечера, посвященные странам происхождения. Каждый солдат рассказывает о своей стране, своей истории репатриации, о своей культуре, о том, что для нее характерно. Для нас очень важно, чтобы каждый сохранил свою индивидуальность".

Безусловно, двенадцатью неделями интенсивного изучения иврита помощь солдату в овладении языком не заканчивается. "Когда наши солдаты уходят дальше служить в обычные части ЦАХАЛа, они тоже могут продолжать изучать иврит, – отмечает майор Горен. – Во многих частях есть специалисты по преподаванию иврита. Солдат может попроситься на дополнительные курсы ("ульпанит"), и ему продолжат помогать. Некоторые заканчивают наш курс уже с прекрасным ивритом. Другим требуется дополнительная поддержка. Поэтому мы передаем следующему командиру всю информацию об уровне языка солдата, его сильных сторонах и о том, что ему еще необходимо подтянуть. Таким образом процесс продолжается и после нашей программы".

"Важно понять, что язык – ключевой элемент интеграции, – подчеркивает майор Шир Горен. – Без языка трудно стать частью общества. Через язык человек понимает нормы, ценности, начинает общаться. Это подтверждают и исследования. Поэтому и армия прекрасно понимает, насколько важно дать человеку язык именно в самом начале пути. Благодаря этому они успешнее служат, иначе воспринимают саму службу. Кто-то потом возвращается в свою страну и становится своего рода послом Израиля: так происходит, например, с прибывшими в рамках программы министерства обороны "Махаль". Ее участники приезжают на службу, проходят ее, а затем возвращаются в страну своего происхождения. Кто-то остается здесь, делает алию, становится полноценной частью израильского общества. Ведь трудно придумать что-то более израильское, чем служба в армии".

О своем опыте учебы на базе Михве Алон рассказала Реджина Исаков, военнослужащая-репатриантка из Дагестана. Важно отметить, что интервью проходило на иврите, которым – в первую очередь, благодаря учебе на базе – Реджина владеет уже практически свободно.

"Меня зовут Реджина, мне 22 года. Я приехала одна с Кавказа, сейчас я солдат-одиночка, – рассказала она. – Недавно у нас была церемония выпуска после окончания программы в Михве Алон. Это очень волнительно. До этого я училась в университете в Москве по специальности "Связи с общественностью и реклама". А теперь я военнослужащая Армии обороны Израиля. Я приехала в 2023 году, прямо во время войны, и война стала частью моей истории репатриации".

Реджина Исаков готовилась к репатриации до войны "Железные мечи", и по стечению обстоятельств, ее рейс в Израиль был назначен на 7 октября 2023 года. Из-за вторжения террористов ХАМАСа на израильскую территорию, сопровождаемого убийствами и похищениями людей, а также в связи с массированными ракетными обстрелами Израиля рейс был отменен.

"Я решила приехать еще до войны, – рассказывает девушка. – У меня был билет на 7 октября. Утром я взяла телефон, увидела новости... Родители сказали: "Может быть, стоит немного подождать, отложить поездку". Но я не была готова отказаться от своей мечты только потому, что мне страшно. Я просто стала ждать, когда появятся новые билеты".

Судьба сыграла злую шутку вновь: 29 октября толпа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы для расправы над пассажирами прибывшего из Тель-Авива рейса. Сотни дагестанцев штурмовали аэропорт Махачкалы после того, как в социальных сетях появились сообщение, что рейсом из Тель-Авива (самолет Red Wings, рейс wz4728) прибудут беженцы из Израиля. Разбив палестинским флагом входные двери, толпа ворвалась в здание аэропорта и выбежала на взлетно-посадочную полосу. В результате погрома пострадали более 20 человек, а рейсы из Израиля в Дагестан и обратно были отменены. Реджине пришлось 12 часов ехать на поезде, чтобы вылететь все же в Израиль.

"В общем, у меня уже были новые билеты, но буквально за несколько дней до вылета произошли беспорядки в аэропорту. Самолет прилетел в аэропорт рядом с моим городом. Толпа мусульман решила, что в самолете есть евреи. Это было ужасно, там были семьи, дети. Страшно представить, чем это могло закончиться, – говорит Реджина. – Мои родители до сих пор там. Очень хочу, чтобы вся семья тоже смогла сделать алию. Они хотят приехать, но пока это непросто: у меня есть младший брат, ему десять лет, там его школа, вся жизнь. Но он говорит мне: "Я тоже хочу жить в Израиле и служить в армии". Он видит, что я здесь, и для него это пример".

"Мы закончили трехмесячную программу в Михве Алон, это было замечательное время, – рассказывает Реджина. – Дальше я бы хотела пройти программу "Натив": считаю, что если уж делать что-то, то максимально использовать все возможности. Если получится, я бы хотела попасть в пресс-службу ЦАХАЛа, это мне очень интересно. Я также хорошо занимаюсь спортом, поэтому рассматриваю и спортивные направления. Кроме того, я разговаривала по поводу академической программы, потому что у меня уже есть университетское образование. Я просто хочу оказаться там, где смогу принести максимум пользы".

"Я приехала в Михве Алон, зная только слово "шалом", – признается девушка. – И все, что я сейчас умею – это благодаря Михве Алон. Здесь самые лучшие командиры в мире. Я познакомилась здесь с людьми со всего света: здесь служат и учатся ребята из почти всего бывшего Советского Союза – из Украины, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, и из других стран – США, Германии, Италии, Австралии. Кажется, назови любую страну – и найдется человек именно оттуда. У нас были вечера культур, и я узнала столько нового о разных странах. Все очень разные, у каждого своя история. Но сейчас все они здесь ради одной цели – служить в Армии обороны Израиля и дальше строить здесь свой дом".