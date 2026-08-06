Disney+ открывает для израильтян глобальную версию платформы

Сервис стримингового телевидения Disney+, запущенный в Израиле в июне 2022 года, вызвал много нареканий, поскольку сильно уступал приложениям того же сервиса, доступным пользователям в США и Европе.

В частности, пользователи жаловались на отсутствие таких функций, как просмотр трейлеров, расширенный поиск и групповой просмотр, а также на низкое качество просмотра и пользовательский опыт.

Причина этих различий в том, что приложение, запущенное в Израиле, основано на индийской платформе, которая отличается от платформы сервиса в США и Европе.

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